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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 21 декабря 2014
Ливерпуль
21.12.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
45'
Ф. Коутиньо
90+7'
М. Шкртел
45+2'
М. Дебюши
64'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
ГОЛ! 2:2!
М. Шкртел
Пас отдал
А. Лаллана
90'
+7
90'
+4
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Санчес
90'
+3
Желтая карточка
С. Касорла
Вторая желтая
Ф. Борини
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Борини
90'
90'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
82'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
О. Жиру
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Туре
81'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Л. Маркович
73'
64'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
47'
Желтая карточка
М. Дебюши
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Дебюши
Пас отдал
М. Фламини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
13'
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-2-2-3
25
Джонс
37
Шкртел
12
Сахо
2
Туре
6
Лейва
8
Джеррард
8
Маркович
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-1-2-3
13
Щесны
26
Дебюши
12
Чамберс
4
Мертезакер
3
Гиббс
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
4
Санчес
9
Жиру
18
Уэлбек
8
Маркович
16
Борини
16
Борини
8
Маркович
2
Туре
17
Ламберт
17
Ламберт
2
Туре
4
Санчес
18
Монреаль
18
Монреаль
4
Санчес
9
Жиру
13
Коклен
13
Коклен
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:25 (прямая)
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