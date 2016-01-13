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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 13 января 2016
Ливерпуль
13.01.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
10'
Р. Фирмино
19'
Р. Фирмино
90'
Д. Аллен
14'
А. Рэмзи
25'
О. Жиру
55'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
ГОЛ! 3:3!
Д. Аллен
Пас отдал
К. Бентеке
90'
Замена
С. Колкер
️️️️
А. Лаллана
88'
87'
Замена
М. Артета
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Аллен
️️️️
Э. Джан
82'
76'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Т. Уолкотт
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Милнер
66'
55'
ГОЛ! 2:3!
О. Жиру
Желтая карточка
Н. Клайн
53'
25'
ГОЛ! 2:2!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
19'
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Р. Фирмино
10'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
33
Джордон Айб
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-1-3-1-1
22
Миньоле
5
Морено
2
Туре
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
33
Айб
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-2-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
21
Рэмзи
20
Фламини
32
Уолкотт
10
Озил
10
Кэмпбелл
9
Жиру
10
Лаллана
29
Колкер
29
Колкер
10
Лаллана
23
Джан
7
Аллен
7
Аллен
23
Джан
20
Милнер
20
Бентеке
20
Бентеке
20
Милнер
32
Уолкотт
3
Гиббс
3
Гиббс
32
Уолкотт
10
Озил
8
Артета
8
Артета
10
Озил
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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