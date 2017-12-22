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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 22 декабря 2017
Арсенал
22.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
53'
А. Санчес
56'
Г. Джака
58'
М. Озил
26'
Ф. Коутиньо
52'
М. Салах
71'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Санчес
89'
84'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
С. Мане
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Ивоби
78'
71'
ГОЛ! 3:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Джан
ГОЛ! 3:2!
М. Озил
Пас отдал
А. Ляказетт
58'
Желтая карточка
А. Ивоби
57'
ГОЛ! 2:2!
Г. Джака
Пас отдал
А. Ивоби
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Бельерин
53'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Н. Монреаль
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
М. Салах
13'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
11'
Травма
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
10
Уилшир
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
10
Озил
4
Санчес
91
Ляказетт
4-1-1-3-1
22
Миньоле
2
Гомес
24
Клаван
6
Ловрен
3
Робертсон
23
Джан
14
Хендерсон
10
Салах
11
Коутиньо
10
Мане
9
Фирмино
18
Монреаль
13
Мустафи
13
Мустафи
18
Монреаль
4
Санчес
32
Уолкотт
32
Уолкотт
4
Санчес
17
Ивоби
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Ивоби
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Мане
11
Коутиньо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
11
Коутиньо
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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