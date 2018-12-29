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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 29 декабря 2018
Ливерпуль
29.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
14'
Р. Фирмино
16'
Р. Фирмино
32'
С. Мане
45+2'
М. Салах (П)
65'
Р. Фирмино (П)
11'
Э. Мэйтленд-Найлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Н. Клайн
️️️️
Э. Робертсон
83'
80'
Замена
М. Гендузи
️️️️
С. Колашинац
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Вейналдум
78'
71'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Фирмино
65'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Мане
62'
46'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Ш. Мустафи
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Салах
45'
+2
33'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 3:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
32'
Желтая карточка
Э. Робертсон
26'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэйтленд-Найлс
Пас отдал
А. Ивоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
4-2-2-1-1
1
Лено
2
Лихтштайнер
19
Папастатопулос
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Торрейра
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
17
Ивоби
7
Обамеянг
3
Робертсон
17
Клайн
17
Клайн
3
Робертсон
10
Мане
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Мане
23
Вейналдум
10
Лаллана
10
Лаллана
23
Вейналдум
13
Мустафи
6
Косиельни
6
Косиельни
13
Мустафи
23
Колашинац
6
Гендузи
6
Гендузи
23
Колашинац
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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