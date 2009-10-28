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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 28 октября 2009
Арсенал
28.10.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
19'
Ф. Мерида
50'
Н. Бендтнер
25'
Э. Инсуа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Замена
Н. Экклстон
️️️️
Д. Дежен
Замена
️️️️
Ф. Мерида
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Плесси
Замена
️️️️
С. Уотт
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 2:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Ф. Мерида
ГОЛ! 1:1!
Э. Инсуа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мерида
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Давид Дежен
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Санчес Уотт
АП
Ливерпуль
23
Стивен Дарби
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Натан Экклстон
ЦФ
3-4-2
22
Фабиански
3
Гиббс
14
Сендерос
16
Сильвестр
14
Насри
6
Истмонд
8
Мерида
21
Рэмзи
9
Эдуардо
32
Бендтнер
3-4-3
12
Кавальери
2
Инсуа
37
Шкртел
16
Кириакос
7
Дежен
23
Плесси
8
Спиринг
7
Кейт
8
Бабел
89
Н'Гог
0
Воронин
7
Уотт
7
Уотт
89
Н'Гог
51
Бенаюн
51
Бенаюн
89
Н'Гог
23
Плесси
20
Аквилани
20
Аквилани
23
Плесси
7
Дежен
23
Экклстон
23
Экклстон
7
Дежен
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
23
Стивен Дарби
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
23
Стивен Дарби
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
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