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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 02 сентября 2012
Ливерпуль
02.09.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
31'
Л. Подольски
68'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Желтая карточка
Д. Шелви
90'
+1
90'
+1
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Т. Вермален
82'
Замена
А. Сантос
️️️️
Л. Подольски
73'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
68'
ГОЛ! 0:2!
С. Касорла
Пас отдал
Л. Подольски
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Шахин
67'
Замена
С. Даунинг
️️️️
Ф. Борини
54'
Желтая карточка
М. Шкртел
47'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Касорла
26'
Желтая карточка
М. Артета
6'
Желтая карточка
П. Мертезакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
16
Фабио Борини
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Санти Касорла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-1-2-2-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
8
Шахин
8
Джеррард
19
Стерлинг
16
Борини
9
Суарес
4-3-2-1
1
Манноне
6
Дженкинсон
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
5
Диаби
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
8
Шахин
26
Шелви
26
Шелви
8
Шахин
16
Борини
19
Даунинг
19
Даунинг
16
Борини
10
Подольски
11
Сантос
11
Сантос
10
Подольски
4
Вермален
6
Косиельни
6
Косиельни
4
Вермален
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
27
Жервиньо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
27
Жервиньо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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