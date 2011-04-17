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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 17 апреля 2011
Арсенал
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+8'
Р. ван Перси (П)
90+12'
Д. Кейт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
+12
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кейт
Желтая карточка
Э. Эбуэ
+10
+10
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Р. ван Перси
+8
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Перси
+8
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Д. Шелви
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Каррагер
Травма
Д. Каррагер
Травма
Э. Кэрролл
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Д. Фланаган
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Ф. Аурелио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
27
Эбуэ
10
Уилшир
5
Диаби
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-2-2-2
25
Рейна
20
Фланаган
37
Шкртел
23
Каррагер
6
Аурелио
8
Спиринг
6
Лейва
7
Кейт
14
Мейрелеш
9
Суарес
9
Кэрролл
5
Диаби
8
Сонг
8
Сонг
5
Диаби
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
10
Уилшир
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Уилшир
6
Аурелио
14
Робинсон
14
Робинсон
6
Аурелио
23
Каррагер
16
Кириакос
16
Кириакос
23
Каррагер
9
Кэрролл
26
Шелви
26
Шелви
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Петер Гулачи
ВР
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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