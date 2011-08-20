Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 20 августа 2011
Арсенал
20.08.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
78'
А. Рэмзи (АГ)
90'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Рэмзи
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Аршавин
Замена
Л. Суарес
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Д. Кейт
Вторая желтая
Э. Фримпонг
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Замена
И. Микел
️️️️
Л. Косиельни
16'
Травма
Л. Косиельни
14'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Самир Насри
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Чарли Адам
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Вермален
6
Дженкинсон
21
Рэмзи
5
Фримпонг
28
Аршавин
14
Насри
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-2-3-1
25
Рейна
16
Келли
22
Аггер
23
Каррагер
21
Энрике
14
Хендерсон
6
Лейва
7
Кейт
16
Адам
19
Даунинг
9
Кэрролл
6
Косиельни
5
Микел
5
Микел
6
Косиельни
28
Аршавин
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
7
Кейт
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
7
Кейт
9
Кэрролл
9
Суарес
9
Суарес
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+