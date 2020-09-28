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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2020
Ливерпуль
28.09.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
28'
С. Мане
34'
Э. Робертсон
88'
Д. Жота
25'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Д. Жота
88'
Замена
Д. Жота
️️️️
С. Мане
80'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
79'
74'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
72'
Желтая карточка
Д. Себальос
68'
Желтая карточка
Э. Бельерин
68'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Виллиан
60'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Джака
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
49'
ГОЛ! 2:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Желтая карточка
С. Мане
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
4
Луис
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
91
Ляказетт
7
Обамеянг
10
Мане
20
Жота
20
Жота
10
Мане
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
34
Джака
25
Себальос
25
Себальос
34
Джака
10
Виллиан
19
Пепе
19
Пепе
10
Виллиан
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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