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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2009
Ливерпуль
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
41'
Д. Кейт
50'
Г. Джонсон (АГ)
58'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
+2
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Сильвестр
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Д. Дежен
️️️️
Г. Джонсон
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
А. Аршавин
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Аквилани
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:2!
А. Аршавин
Пас отдал
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Джонсон
Желтая карточка
Ф. Аурелио
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Желтая карточка
Н. Денилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
51
Бенаюн
14
Маскерано
6
Лейва
7
Кейт
8
Джеррард
9
Торрес
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
36
Галлас
2
Траоре
32
Уолкотт
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
4
Фабрегас
28
Аршавин
14
Маскерано
20
Аквилани
20
Аквилани
14
Маскерано
8
Джонсон
7
Дежен
7
Дежен
8
Джонсон
51
Бенаюн
89
Н'Гог
89
Н'Гог
51
Бенаюн
2
Траоре
16
Сильвестр
16
Сильвестр
2
Траоре
28
Аршавин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
28
Аршавин
32
Уолкотт
5
Диаби
5
Диаби
32
Уолкотт
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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