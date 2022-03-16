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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 16 марта 2022
Арсенал
16.03.2022, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
55'
Д. Жота
62'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
90'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
81'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
74'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
67'
63'
Желтая карточка
Р. Фирмино
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
56'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
56'
Замена
М. Салах
️️️️
Л. Диас
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Мане
20
Жота
14
Диас
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
14
Диас
10
Салах
10
Салах
14
Диас
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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