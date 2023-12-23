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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 23 декабря 2023
Ливерпуль
23.12.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
29'
М. Салах
4'
Габриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уайт
86'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
Желтая карточка
М. Салах
84'
68'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Л. Диас
68'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
68'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Джонс
68'
Травма
Л. Диас
66'
45'
+3
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
В. Эндо
45'
+2
38'
Желтая карточка
Б. Сака
Замена
Д. Гомес
️️️️
К. Цимикас
35'
Травма
К. Цимикас
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
29'
4'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Доминик Собослаи
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
18
Коди Гакпо
ЦФ
10
Мохамед Салах
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
8
Собослаи
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
4-1-2-3
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
8
Эдегор
29
Хаверц
7
Сака
9
Жезус
7
Мартинелли
33
Цимикас
2
Гомес
2
Гомес
33
Цимикас
21
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
14
Офсайды
1
1
Количество передач
438
418
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.8
Матчи команд
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- : -
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Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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4 : 0
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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