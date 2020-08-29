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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 29 августа 2020
Арсенал
29.08.2020, суббота, 18:30
Суперкубок Англии, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Ливерпуль
12'
П. Обамеянг
73'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ливерпуль
ГОЛ!
П. Обамеянг
5:4
ГОЛ!
К. Джонс
4:4
ГОЛ!
Д. Луис
4:3
ГОЛ!
Т. Минамино
3:3
ГОЛ!
С. Соареш
3:2
Пенальти не реализован!
Р. Брюстер
ГОЛ!
Э. Мэйтленд-Найлс
2:2
ГОЛ!
Фабиньо
1:2
ГОЛ!
Р. Нелсон
1:1
ГОЛ!
М. Салах
0:1
90'
+2
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Вейналдум
83'
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Фирмино
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
83'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Э. Нкетиа
82'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Сака
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Минамино
59'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Милнер
59'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Уильямс
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Бельерин
58'
57'
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джеймс Олайинка
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
63
Тирни
4
Луис
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
9
Нкетиа
7
Обамеянг
4-1-2-2-1
1
Алиссон
49
Уильямс
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
9
Нкетиа
17
Нелсон
17
Нелсон
9
Нкетиа
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
2
Бельерин
21
Соареш
21
Соареш
2
Бельерин
7
Сака
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Сака
9
Фирмино
21
Джонс
21
Джонс
9
Фирмино
20
Милнер
8
Кейта
8
Кейта
20
Милнер
49
Уильямс
18
Минамино
18
Минамино
49
Уильямс
23
Вейналдум
10
Брюстер
10
Брюстер
23
Вейналдум
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
28
Джеймс Олайинка
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
28
Джеймс Олайинка
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уэмбли
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