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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 02 ноября 2013
Арсенал
02.11.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
19'
С. Касорла
59'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Дженкинсон
90'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
С. Касорла
84'
Замена
Т. Вермален
️️️️
К. Гиббс
78'
Травма
К. Гиббс
77'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Росицки
72'
68'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Фланаган
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Озил
59'
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Сиссоко
28'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
Б. Санья
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЛП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
20
Джон Фланаган
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
10
Росицки
9
Жиру
3-1-4-2
22
Миньоле
37
Шкртел
2
Туре
12
Сахо
6
Лейва
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
26
Сиссоко
9
Суарес
15
Старридж
10
Росицки
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Росицки
3
Гиббс
4
Вермален
4
Вермален
3
Гиббс
8
Касорла
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
8
Касорла
26
Сиссоко
11
Коутиньо
11
Коутиньо
26
Сиссоко
20
Фланаган
11
Мозес
11
Мозес
20
Фланаган
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:00 (прямая)
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