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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 15 августа 2010
Ливерпуль
15.08.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
46'
Д. Н'Гог
90'
П. Рейна (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
+5
Вторая желтая
Л. Косиельни
+2
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Рейна
Пас отдал
М. Шамах
Желтая карточка
Т. Росицки
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Р. ван Перси
️️️️
А. Диаби
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Йованович
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Х. Маскерано
Красная карточка
Д. Коул
+1
Желтая карточка
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
12
Джо Коул
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
22
Аггер
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
8
Джеррард
14
Маскерано
11
Йованович
12
Коул
7
Кейт
89
Н'Гог
4-3-2-1
1
Альмуния
3
Санья
6
Косиельни
4
Вермален
3
Клиши
5
Диаби
14
Насри
10
Уилшир
27
Эбуэ
28
Аршавин
27
Шамах
14
Маскерано
6
Лейва
6
Лейва
14
Маскерано
11
Йованович
11
Родригес
11
Родригес
11
Йованович
89
Н'Гог
9
Торрес
9
Торрес
89
Н'Гог
10
Уилшир
10
Росицки
10
Росицки
10
Уилшир
27
Эбуэ
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Эбуэ
5
Диаби
32
ван Перси
32
ван Перси
5
Диаби
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:40 (прямая)
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