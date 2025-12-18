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  • «Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Слован
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 0
Завершен
Хэкен
85' С. Блэкмен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
18
Нино Марчелли
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
8
Сайлас Андерсен
ОП
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К) ЦП
14
Амор Лаюни
ЛВ
20
Adrian Svanback
ЦФ
19
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Слован
71
Доминик Такац
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Хэкен
32
Oscar Jansson
ВР
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
12
Filip Ohman
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Sanders Ngabo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
27
Christ Wawa
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
4-5-1
31
Трновски
57
Круз
4
Кашия
6
Виммер
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
77
Игнатенко
11
Барсегян
18
Марчелли
10
Толич
4-1-2-1-2
1
Линде
11
Линдберг
22
Хеландер
3
Хаммар
21
Лундквист
8
Андерсен
10
Ригор
86
Густафсон
14
Лаюни
19
20
88
Саввидис
20
Мустафич
20
Мустафич
88
Саввидис
12
Байрич
21
Мак
21
Мак
12
Байрич
10
Толич
14
Йираджанг
14
Йираджанг
10
Толич
11
Барсегян
3
3
11
Барсегян
3
Хаммар
2
Лоде
2
Лоде
3
Хаммар
21
Лундквист
5
Вембангомо
5
Вембангомо
21
Лундквист
19
39
39
19
20
6
6
20
14
Лаюни
29
29
14
Лаюни
Остались в запасе
Слован
Хэкен
71
Доминик Такац
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
32
Oscar Jansson
ВР
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
12
Filip Ohman
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
27
Christ Wawa
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
12
Filip Ohman
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
27
Christ Wawa
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Слован - Хэкен
1
3
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
4
11
Офсайды
3
2
Количество передач
399
515
Сейвы
1
9
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.95
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Хэкена», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован»«Хэкен»

«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Хэкен Слован
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