«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15

10 декабря 2025 10:52
Шкендия - Слован
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Победа Шкендии
Сделать ставку

11 декабря в Тетово «Шкендия» принимает «Слован» в матче, который способен серьeзно повлиять на расклад в группе. Оба коллектива идут рядом в таблице и сохраняют реальные шансы на борьбу за выход в плей-офф. Статистика последних игр показывает: команды умеют создавать моменты, но регулярно ошибаются при обороне собственной штрафной.

«Шкендия»

Домашняя форма – главный козырь македонского клуба. Три победы подряд на своeм поле добавляют уверенности. Команда забивает стабильно: 6 голов в пяти последних матчах, и серия из игр с забитыми мячами продолжается. Тамба – главный бомбардир (6 голов в 18 матчах), много берет на себя в завершении атак. Но в обороне есть проблемы: при давлении быстрых соперников «Шкендия» нередко позволяет слишком много свободных зон.

«Слован»

Клуб испытывает трудности в Лиге Конференций: всего 3 очка после четырeх туров, но игра в атаке остаeтся конкурентоспособной – 7 голов за последние 5 матчей. Кухаревич – главная ударная сила (7 голов в 13 матчах), стабильно влияет на результат. Однако оборона нестабильна: серия из четырeх матчей подряд с пропущенными голами и показатель 1.40 пропущенного мяча за встречу подтверждают уязвимость при контратаках.

Факты о командах

«Шкендия»

  • 4 очка после 4 туров
  • 3 победы подряд дома
  • 1.20 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает 5 матчей подряд

«Слован»

  • 3 очка после 4 туров
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • 1.40 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 4 игры подряд

Прогноз на матч «Шкендия» – «Слован»

Обоюдный интерес к победе предполагает открытый футбол, особенно во втором тайме. «Шкендия» сильнее дома и уверенно пользуется поддержкой трибун. «Слован» же стабильно забивает почти всем соперникам, но при этом продолжает допускать ошибки в обороне. Вероятнее всего, игра окажется упорной, и исход решит один точный удар – хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счeт уверенной домашней серии.

Прогноз: победа Шкендии – коэффициент 3.15
Дополнительно: тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.75

3.15
Победа Шкендии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Слован Шкендия
