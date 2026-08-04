04.08.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мьеллбю
Мьеллбю
3-1-2-4
13
Валлиндер
24
Петтерссон
2
Сванберг
5
22
17
Страуд
10
Кьяер
23
Самуэльсен
18
Бергстрем
7
14
3-1-2-1-3
71
Такац
28
Блэкмен
15
Маркович
57
Круз
70
Мартинес
12
Байрич
29
8
Гайдош
9
Кухаревич
3
14
Йираджанг
14
25
25
14
7
39
39
7
18
Бергстрем
9
9
18
Бергстрем
10
Кьяер
19
19
10
Кьяер
8
Гайдош
20
Мустафич
20
Мустафич
8
Гайдош
29
21
21
29
9
Кухаревич
19
19
9
Кухаревич
Остались в запасе
Мьеллбю
Слован
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
29
Olle Lindberg
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
44
Матуш Мачик
ВР
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
25
Leo Hofstadter
ЦП
24
Matúš Tomáško
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
29
Olle Lindberg
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
25
Leo Hofstadter
ЦП
24
Matúš Tomáško
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Мьеллбю - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Мьеллбю» против «Слована», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мьеллбю» – «Слован»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»