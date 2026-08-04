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  • «Мьеллбю» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Мьеллбю» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 17:55
Мьеллбю
04.08.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Слован
58' Э. Страуд (П)
78' S. Camara 90+4' M. Kianga
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
13
Робин Валлиндер
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
2
Лудвиг Сванберг
ЦЗ
22
Jesper Gustavsson
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
17
Эллиот Страуд
ЛВ
23
Аки Самуэльсен
ЛФ
14
Villiam Granath
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Слован
71
Доминик Такац
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
70
Кристиан Мартинес
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
14
Аласана Йираджанг
ЛФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Мьеллбю
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Max Nielsen
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
39
Romeo Leandersson
ЦП
29
Olle Lindberg
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
19
Abdoulie Manneh
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
Слован
44
Матуш Мачик
ВР
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
21
Suleiman Camara
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
25
Leo Hofstadter
ЦП
24
Matúš Tomáško
ЦФ
19
Manasse Kianga
ЦФ
3-1-2-4
13
Валлиндер
24
Петтерссон
2
Сванберг
5
22
17
Страуд
10
Кьяер
23
Самуэльсен
18
Бергстрем
7
14
3-1-2-1-3
71
Такац
28
Блэкмен
15
Маркович
57
Круз
70
Мартинес
12
Байрич
29
8
Гайдош
9
Кухаревич
3
14
Йираджанг
14
25
25
14
7
39
39
7
18
Бергстрем
9
9
18
Бергстрем
10
Кьяер
19
19
10
Кьяер
8
Гайдош
20
Мустафич
20
Мустафич
8
Гайдош
29
21
21
29
9
Кухаревич
19
19
9
Кухаревич
Остались в запасе
Мьеллбю
Слован
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
29
Olle Lindberg
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
44
Матуш Мачик
ВР
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
25
Leo Hofstadter
ЦП
24
Matúš Tomáško
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
35
Alexander Lundin
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
29
Olle Lindberg
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
B. Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
25
Leo Hofstadter
ЦП
24
Matúš Tomáško
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Мьеллбю - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Мьеллбю» против «Слована», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мьеллбю» – «Слован»

«Мьеллбю» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Слован Мьеллбю
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