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Скалица - Татран: обзор матча 07 марта 2026

Скалица
07.03.2026, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Татран
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Скалица - Татран
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
Местный стадион Скалицы
Посещаемость:
402
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Скалица
Татран
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Комарно
1 : 0
16.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Татран
3 : 0
09.05.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Скалица
3 : 1
05.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Ружомберок
1 : 1
02.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Татран
3 : 0
09.05.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Скалица
3 : 1
05.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Комарно
0 : 2
25.04.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Скалица
4 : 1
19.04.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Комарно
1 : 0
16.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Татран
3 : 0
09.05.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Ружомберок
1 : 1
02.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Татран
0 : 1
26.04.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Татран
2 : 1
19.04.2026
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