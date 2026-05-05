Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скалица - Кошице: обзор матча 05 мая 2026

Скалица
05.05.2026, вторник, 19:00
Словакия. Найк Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кошице
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Скалица - Кошице
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Стадион:
Местный стадион Скалицы
Посещаемость:
1650
Новости команд
Все
Скалица
Кошице
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля 2025, 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2 июня 2017, 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
6 сентября 2016, 14:05
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля 2025, 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2 июня 2017, 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
6 сентября 2016, 14:05
Больше новостей
Последние матчи
Все
Скалица
Кошице
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Тренчин
3 : 0
16.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Кошице
2 : 1
10.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Татран
3 : 0
09.05.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Скалица
3 : 1
05.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Татран
3 : 0
09.05.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Скалица
3 : 1
05.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Комарно
0 : 2
25.04.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Скалица
4 : 1
19.04.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Тренчин
3 : 0
16.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Кошице
2 : 1
10.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Скалица
3 : 1
05.05.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Кошице
3 : 1
25.04.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Татран
2 : 1
19.04.2026
Кошице
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 