Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00

31 июля 2025 8:31
Неман - Кошице
31 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
7.00
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку

В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Неман» и «Кошице». Игра состоится в Сегеде, начало – в 21:00 (мск).

Первая встреча команд завершилась победой «Немана» – 3:2.

«Неман»

Команда Игоря Ковалевича в чемпионате Беларуси-2024 года финишировала на 2-й позиции, набрав 65 очков. В сезоне 2025 года после 15 туров «Неман» находится на 5-м месте с 28 очками. Гродненцы добыли 9 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:10.

В рейтинге УЕФА команда находится на 337-м месте.

Последние результаты «Немана» в Лиге конференций:

  • 24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3;
  • 17.07.25 «Неман» – «Урарту» Армения – 4:0;
  • 10.07.25 «Урарту» Армения – «Неман» – 1:2.

«Кошице»

«Кошице» набрал 44 очка в чемпионате Словакии сезона-2024/25 и занял 5-е место. Подопечные Романа Скухравы добыли 11 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 45:38.

В рейтинге УЕФА словацкая команда занимает 301-ю строчку

Предыдущие результаты «Кошице»:

  • 27.07.25 «Подбрезова» – «Кошице» – 3:1 Высшая лига Словакии;
  • 24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3 Лига конференций;
  • 19.07.25 «Диошдьер» Венгрия – «Кошице» – 1:1 Товарищеская игра.

Очная встреча

  • 24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3 Лига конференций.

Прогноз на матч «Неман» – «Кошице»

«Неман» успешно стартовал в Лиге конференций, и теперь словакам нужно отыгрываться в гостях. Букмекеры оценивают шансы команд в отчетной встрече примерно поровну, но явный фаворит на проход дальше – «Неман». Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Кошице Неман
Другие прогнозы
31.07.2025
18:30
1.56
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр - Хибернианс
Победа «Спартака» с форой -1.5
31.07.2025
19:00
1.67
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома - Полесье
Победа «Полесья»
31.07.2025
19:00
8.50
Лига конференций, 2 раунд
Сабах - Петрокуб
Победа «Сабаха»
31.07.2025
19:00
2.10
Лига конференций, 2 раунд
Дьер - Пюник
«Пюник» не проиграет (Х2)
31.07.2025
19:00
1.75
Лига конференций, 2 раунд
Банга - Русенборг
Победа «Русенборга»
31.07.2025
19:00
1.75
Лига конференций, 2 раунд
ХИК - Арда
Победа «ХИКа»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 