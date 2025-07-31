В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Неман» и «Кошице». Игра состоится в Сегеде, начало – в 21:00 (мск).

Первая встреча команд завершилась победой «Немана» – 3:2.

«Неман»

Команда Игоря Ковалевича в чемпионате Беларуси-2024 года финишировала на 2-й позиции, набрав 65 очков. В сезоне 2025 года после 15 туров «Неман» находится на 5-м месте с 28 очками. Гродненцы добыли 9 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:10.

В рейтинге УЕФА команда находится на 337-м месте.

Последние результаты «Немана» в Лиге конференций:

24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3;

17.07.25 «Неман» – «Урарту» Армения – 4:0;

10.07.25 «Урарту» Армения – «Неман» – 1:2.

«Кошице»

«Кошице» набрал 44 очка в чемпионате Словакии сезона-2024/25 и занял 5-е место. Подопечные Романа Скухравы добыли 11 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 45:38.

В рейтинге УЕФА словацкая команда занимает 301-ю строчку

Предыдущие результаты «Кошице»:

27.07.25 «Подбрезова» – «Кошице» – 3:1 Высшая лига Словакии;

24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3 Лига конференций;

19.07.25 «Диошдьер» Венгрия – «Кошице» – 1:1 Товарищеская игра.

Очная встреча

24.07.25 «Кошице» – «Неман» – 2:3 Лига конференций.

Прогноз на матч «Неман» – «Кошице»

«Неман» успешно стартовал в Лиге конференций, и теперь словакам нужно отыгрываться в гостях. Букмекеры оценивают шансы команд в отчетной встрече примерно поровну, но явный фаворит на проход дальше – «Неман». Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.