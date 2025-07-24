Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Кошице» против «Немана», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кошице» – «Неман»