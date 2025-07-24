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  • «Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 19:50
Кошице
24.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Неман
8' K. Miljanić 16' R. Čerepkai
55' П. Савицкий 66' П. Савицкий 79' М. Кравцов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
20
Ян Кривяк
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
87
Vladimir Perišić
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Неман
1
Максим Белов
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Mario Pejazić
ЦЗ
2
Erlantz Palacín
ЦЗ
16
Michal Domik
ЦП
90
Dominík Veselý
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
77
Milan Rehus
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-2-2-3
31
20
Кривяк
24
Кружляк
21
23
Мадленьяк
5
87
8
25
13
27
4-1-2-2-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
20
Садовничий
27
Шамурзаев
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
9
Пушняков
17
Сучков
17
Зубович
21
29
Какай
29
Какай
21
25
15
15
25
27
10
10
27
13
19
19
13
87
7
7
87
17
Сучков
8
Пантя
8
Пантя
17
Сучков
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
17
Зубович
15
Евдокимов
15
Евдокимов
17
Зубович
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
Остались в запасе
Кошице
Неман
22
Matúš Kira
ВР
6
Mario Pejazić
ЦЗ
2
Erlantz Palacín
ЦЗ
16
Michal Domik
ЦП
90
Dominík Veselý
ЦП
31
Emilian Metu
ЦФ
77
Milan Rehus
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
6
Mario Pejazić
ЦЗ
2
Erlantz Palacín
ЦЗ
16
Michal Domik
ЦП
90
Dominík Veselý
ЦП
31
Emilian Metu
ЦФ
77
Milan Rehus
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Кошице - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кошице» против «Немана», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кошице» – «Неман»

«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Неман Кошице
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