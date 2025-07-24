24.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Составы команд
Кошице
Кошице
3-2-2-3
31
20
Кривяк
24
Кружляк
21
23
Мадленьяк
5
87
8
25
13
27
4-1-2-2-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
20
Садовничий
27
Шамурзаев
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
9
Пушняков
17
Сучков
17
Зубович
21
29
Какай
29
Какай
21
25
15
15
25
27
10
10
27
13
19
19
13
87
7
7
87
17
Сучков
8
Пантя
8
Пантя
17
Сучков
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
17
Зубович
15
Евдокимов
15
Евдокимов
17
Зубович
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
Остались в запасе
Кошице
Неман
22
Matúš Kira
ВР
6
Mario Pejazić
ЦЗ
2
Erlantz Palacín
ЦЗ
16
Michal Domik
ЦП
90
Dominík Veselý
ЦП
31
Emilian Metu
ЦФ
77
Milan Rehus
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
6
Mario Pejazić
ЦЗ
2
Erlantz Palacín
ЦЗ
16
Michal Domik
ЦП
90
Dominík Veselý
ЦП
31
Emilian Metu
ЦФ
77
Milan Rehus
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Кошице - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кошице» против «Немана», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кошице» – «Неман»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»