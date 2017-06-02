«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»

В скором времени «Зенит» может завершить переговоры со словацким клубом «Кошице» о сотрудничестве, сообщает Korzár. В случае, если они завершатся положительно, то клуб сменит владельца, а генеральным спонсором станет российская компания «Газпром».

Сейчас в составе «Кошице» на правах аренды выступают два молодых футболиста «Зенита» – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте к ним присоединились еще три представителя российского клуба – голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне «Кошице» вернулся в высшую лигу Словакии.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»