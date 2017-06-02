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    «Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»

    В скором времени «Зенит» может завершить переговоры со словацким клубом «Кошице» о сотрудничестве, сообщает Korzár. В случае, если они завершатся положительно, то клуб сменит владельца, а генеральным спонсором станет российская компания «Газпром».

    Сейчас в составе «Кошице» на правах аренды выступают два молодых футболиста «Зенита» – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте к ним присоединились еще три представителя российского клуба – голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне «Кошице» вернулся в высшую лигу Словакии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 10:42
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 12:09

      Правильно! Пусть питерская молодежь потусуется в Европе.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 2 июня 2017, 12:07

      Не ясно теперь существование Зенита-2, для чего усложнять

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > макс438 2 июня 2017, 12:09

      Да все нормуль! Бабло есть, надо его тратить. С умом!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Allfess 2 июня 2017, 12:01

      Вот всё у нас так! В России разваливаются от отсутствия финансов хорошие команды, а ГазПрём скупает зарубежное дерьмо((.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      krokodail 2 июня 2017, 11:20

      А в следующем сезоне Зинит будет фарм-клупом Кошыцы.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:56

      Кто это интересно будет новым владельцем ? Человек из системы Зенита ? Интересно кто ?

      0
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