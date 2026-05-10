Спартак Тр

«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки

«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00

«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56

Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты

Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы

«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки

«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56

«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти

Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана

Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России