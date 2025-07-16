17 июля на стадионе Бравида Арена в Гeтеборге состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хэкеном» и словацким «Спартаком Трнава». После победы на выезде со счeтом 1:0, «Хэкен» будет стремиться закрепить свой успех на домашнем стадионе и пройти в следующий этап турнира. В то же время, «Спартак Трнава» постарается сделать невозможное и отыграть минимальное отставание.
«Хэкен»
Шведская команда на данный момент в хорошем состоянии, одержав 3 победы в последних 3 матчах. В последних 5 играх «Хэкен» забил 8 мячей, но также пропустил 7, что говорит о недостаточной надeжности в обороне. Тем не менее, атака у «Хэкена» вполне продуктивная, в среднем 1.60 гола за матч. На своeм стадионе команда традиционно демонстрирует сильные результаты, и победа в предыдущем матче Лиги Европы добавляет уверенности в предстоящем поединке.
«Спартак Трнава»
«Спартак Трнава» пребывает в не лучшей форме: в последних 4 матчах команда потерпела 4 поражения. В последних 5 играх «Спартак Трнава» забил 5 мячей, но и пропустил столько же. Атака выглядит не самой мощной, с в среднем 1 голом за матч, а оборона пропускает 1.40 гола за игру. Несмотря на сложное положение, команда будет стремиться к максимуму и постарается порадовать своих болельщиков хотя бы достойной игрой на выезде.
Факты о командах
«Хэкен»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за последние 5 матчей
- Забивает в 4 из последних 5 матчей
- Хорошие результаты на своeм стадионе, уверенные победы в последних домашних играх
«Спартак Трнава»
- Пропускает 1.40 гола за матч в последних 5 играх
- Забивает в среднем 1 гол за матч
- Проигрывает в 4 из последних 4 матчей
- Проблемы с обороной и атакой, слабая реализация моментов
Прогноз на матч
«Хэкен» в хорошей форме и будет фаворитом на своeм поле. Однако команда будет играть не так агрессивно, как в предыдущем матче, учитывая удобное преимущество. «Спартак Трнава» постарается проявить характер и выйти на поле с настроем на отыгрыш, но вряд ли сможет прервать свою серию поражений против команды с таким классом. Ожидаем матч с умеренной результативностью, в котором «Хэкен» обеспечит себе победу.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Хэкена»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Хэкена» – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85