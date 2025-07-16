17 июля на стадионе Бравида Арена в Гeтеборге состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хэкеном» и словацким «Спартаком Трнава». После победы на выезде со счeтом 1:0, «Хэкен» будет стремиться закрепить свой успех на домашнем стадионе и пройти в следующий этап турнира. В то же время, «Спартак Трнава» постарается сделать невозможное и отыграть минимальное отставание.

«Хэкен»

Шведская команда на данный момент в хорошем состоянии, одержав 3 победы в последних 3 матчах. В последних 5 играх «Хэкен» забил 8 мячей, но также пропустил 7, что говорит о недостаточной надeжности в обороне. Тем не менее, атака у «Хэкена» вполне продуктивная, в среднем 1.60 гола за матч. На своeм стадионе команда традиционно демонстрирует сильные результаты, и победа в предыдущем матче Лиги Европы добавляет уверенности в предстоящем поединке.

«Спартак Трнава»

«Спартак Трнава» пребывает в не лучшей форме: в последних 4 матчах команда потерпела 4 поражения. В последних 5 играх «Спартак Трнава» забил 5 мячей, но и пропустил столько же. Атака выглядит не самой мощной, с в среднем 1 голом за матч, а оборона пропускает 1.40 гола за игру. Несмотря на сложное положение, команда будет стремиться к максимуму и постарается порадовать своих болельщиков хотя бы достойной игрой на выезде.

Факты о командах

«Хэкен»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за последние 5 матчей

Забивает в 4 из последних 5 матчей

Хорошие результаты на своeм стадионе, уверенные победы в последних домашних играх

«Спартак Трнава»

Пропускает 1.40 гола за матч в последних 5 играх

Забивает в среднем 1 гол за матч

Проигрывает в 4 из последних 4 матчей

Проблемы с обороной и атакой, слабая реализация моментов

Прогноз на матч

«Хэкен» в хорошей форме и будет фаворитом на своeм поле. Однако команда будет играть не так агрессивно, как в предыдущем матче, учитывая удобное преимущество. «Спартак Трнава» постарается проявить характер и выйти на поле с настроем на отыгрыш, но вряд ли сможет прервать свою серию поражений против команды с таким классом. Ожидаем матч с умеренной результативностью, в котором «Хэкен» обеспечит себе победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Хэкена»

Рекомендованные ставки: