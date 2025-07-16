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Прогноз на точный счёт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025

16 июля 2025 8:08
Хэкен - Спартак Тр
17 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 1 раунд
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Хэкена»
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17 июля на стадионе Бравида Арена в Гeтеборге состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хэкеном» и словацким «Спартаком Трнава». После победы на выезде со счeтом 1:0, «Хэкен» будет стремиться закрепить свой успех на домашнем стадионе и пройти в следующий этап турнира. В то же время, «Спартак Трнава» постарается сделать невозможное и отыграть минимальное отставание.

«Хэкен»

Шведская команда на данный момент в хорошем состоянии, одержав 3 победы в последних 3 матчах. В последних 5 играх «Хэкен» забил 8 мячей, но также пропустил 7, что говорит о недостаточной надeжности в обороне. Тем не менее, атака у «Хэкена» вполне продуктивная, в среднем 1.60 гола за матч. На своeм стадионе команда традиционно демонстрирует сильные результаты, и победа в предыдущем матче Лиги Европы добавляет уверенности в предстоящем поединке.

«Спартак Трнава»

«Спартак Трнава» пребывает в не лучшей форме: в последних 4 матчах команда потерпела 4 поражения. В последних 5 играх «Спартак Трнава» забил 5 мячей, но и пропустил столько же. Атака выглядит не самой мощной, с в среднем 1 голом за матч, а оборона пропускает 1.40 гола за игру. Несмотря на сложное положение, команда будет стремиться к максимуму и постарается порадовать своих болельщиков хотя бы достойной игрой на выезде.

Факты о командах

«Хэкен»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 1.60 гола и пропускает 1.40 за последние 5 матчей
  • Забивает в 4 из последних 5 матчей
  • Хорошие результаты на своeм стадионе, уверенные победы в последних домашних играх

«Спартак Трнава»

  • Пропускает 1.40 гола за матч в последних 5 играх
  • Забивает в среднем 1 гол за матч
  • Проигрывает в 4 из последних 4 матчей
  • Проблемы с обороной и атакой, слабая реализация моментов

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига Европы, 1 раунд
Спартак Тр
0 : 1
10.07.2025
Хэкен

Прогноз на матч

«Хэкен» в хорошей форме и будет фаворитом на своeм поле. Однако команда будет играть не так агрессивно, как в предыдущем матче, учитывая удобное преимущество. «Спартак Трнава» постарается проявить характер и выйти на поле с настроем на отыгрыш, но вряд ли сможет прервать свою серию поражений против команды с таким классом. Ожидаем матч с умеренной результативностью, в котором «Хэкен» обеспечит себе победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Хэкена»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Хэкена» – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Хэкена»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Спартак Тр Хэкен
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