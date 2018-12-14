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    • Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты

    Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты

    «Байер» в матче 6-го тура Лиги Европы обыграл АЕК со счетом 5:1 и вышел с первого места группы А. Со второй строчки вышел «Цюрих» после ничьей 1:1 с «Лудогорцем».

    «Зальцбург» со стопроцентным показателем стал победителем группы B. На втором месте «Селтик». Квартет D в плей-офф представят загребское «Динамо» и «Фенербахче».

    Лига Европы. Группа А. 6-й тур

    АЕК (Греция) – Байер-04 (Германия) – 1:5

    Лудогорец (Болгария) – Цюрих (Швейцария) – 1:1

    Лига Европы. Группа B. 6-й тур

    Селтик (Шотландия) – Зальцбург (Швейцария) – 1:2

    РБ Лейпциг (Германия) – Русенборг (Норвегия) – 1:1

    Лига Европы. Группа D. 6-й тур

    Спартак – Фенербахче – 1:0

    Динамо – Андерлехт – 0:0

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    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 01:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 декабря 2018, 05:07

      Сломались ребята с бомбардира)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3431

      AZ 14 декабря 2018, 02:10

      Сегодня пьяные ребята новости пишут)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 14 декабря 2018, 01:39

      Так сто , что за дичь в заголовке?
      "Лига Европы. «Цюрих» выиграл группу с шестью победами и другие результаты"
      Какую группу? он второй? какие 6 побед, когда их 3?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DeStar 14 декабря 2018, 01:54

      Че то с ними случилось...до этого Славию сделали Спартой...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      spamo77 > DeStar 14 декабря 2018, 02:57

      Зальцбург Цюрих почти тоже самое))

      1
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