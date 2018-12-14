Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты

«Байер» в матче 6-го тура Лиги Европы обыграл АЕК со счетом 5:1 и вышел с первого места группы А. Со второй строчки вышел «Цюрих» после ничьей 1:1 с «Лудогорцем».

«Зальцбург» со стопроцентным показателем стал победителем группы B. На втором месте «Селтик». Квартет D в плей-офф представят загребское «Динамо» и «Фенербахче».

Лига Европы. Группа А. 6-й тур

АЕК (Греция) – Байер-04 (Германия) – 1:5

Лудогорец (Болгария) – Цюрих (Швейцария) – 1:1

Лига Европы. Группа B. 6-й тур

Селтик (Шотландия) – Зальцбург (Швейцария) – 1:2

РБ Лейпциг (Германия) – Русенборг (Норвегия) – 1:1

Лига Европы. Группа D. 6-й тур

Спартак – Фенербахче – 1:0

Динамо – Андерлехт – 0:0

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