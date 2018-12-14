Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты

Сломались ребята с бомбардира)))
«Байер» в матче 6-го тура Лиги Европы обыграл АЕК со счетом 5:1 и вышел с первого места группы А. Со второй строчки вышел «Цюрих» после ничьей 1:1 с «Лудогорцем».
«Зальцбург» со стопроцентным показателем стал победителем группы B. На втором месте «Селтик». Квартет D в плей-офф представят загребское «Динамо» и «Фенербахче».
Лига Европы. Группа А. 6-й тур
АЕК (Греция) – Байер-04 (Германия) – 1:5
Лудогорец (Болгария) – Цюрих (Швейцария) – 1:1
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
Селтик (Шотландия) – Зальцбург (Швейцария) – 1:2
РБ Лейпциг (Германия) – Русенборг (Норвегия) – 1:1
Лига Европы. Группа D. 6-й тур