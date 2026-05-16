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ДАК 1904 - Спартак Тр: обзор матча 16 мая 2026

ДАК 1904
16.05.2026, суббота, 18:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Спартак Тр
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча ДАК 1904 - Спартак Тр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
Посещаемость:
5908
Новости команд
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ДАК 1904
Спартак Тр
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
30 июля 2025, 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля 2025, 08:49
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
19 января 2022, 20:20
14
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
19 июля 2021, 15:39
2
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
21 мая 2021, 11:18
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
30 июля 2025, 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля 2025, 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
16 августа 2021, 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
14 декабря 2018, 01:18
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ДАК 1904
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
ДАК 1904
3 : 1
25.04.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Спартак Тр
2 : 1
22.04.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Спартак Тр
0 : 1
26.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Спартак Тр
2 : 1
22.04.2026
ДАК 1904
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