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    «Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона

    Форвард словацкого клуба «ДАК 1904» Никола Крстович может продолжить карьеру в России.

    «Рубин» заинтересован в трансфере 22-летнего футболиста.

    Казанцы готовы заплатить за нападающего около 2 миллионов евро.

    • В составе «ДАК 1904» Крстович забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 550 тысяч евро.
    • Игрок отдал 1 результативную передачу в 3 встречах за сборную Черногории.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2022 23:54
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