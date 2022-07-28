«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона

Форвард словацкого клуба «ДАК 1904» Никола Крстович может продолжить карьеру в России.

«Рубин» заинтересован в трансфере 22-летнего футболиста.

Казанцы готовы заплатить за нападающего около 2 миллионов евро.

В составе «ДАК 1904» Крстович забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.

Его рыночная стоимость – 550 тысяч евро.

Игрок отдал 1 результативную передачу в 3 встречах за сборную Черногории.

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