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«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки

16 июля 2025 12:13
Хэкен - Спартак Тр
17 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 1 раунд
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1.70
Победа «Хэкена»
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На стадионе Бравида Арена в Гетеборге состоится второй матч в рамках квалификации Лиги Европы между «Хэкеном» и «Спартаком Трнавой». В первом матче шведская команда одержала победу на выезде с минимальным счeтом 1:0. «Спартак Трнава» будет искать способы отыграться, однако у команды есть проблемы как в атаке, так и в обороне.

«Хэкен»

В последних 5 играх «Хэкен» забивает в среднем 1.6 гола за матч, но пропускает 1.4 гола. В первой игре против «Спартака Трнавы» они показали хороший атакующий футбол и уверенно оборонялись, одержав победу. В домашних матчах «Хэкен» всегда опасен, что подтверждает победа в последних трех матчах подряд.

«Спартак Трнава»

Команда из Словакии испытывает трудности в атаке, забивая в среднем 1 гол за матч в последних играх. В то же время «Спартак Трнава» также пропускает много – 1.4 гола за матч. В последних 4 играх команда не может победить, что ставит их в невыгодное положение в преддверии второго матча. В первой игре они не смогли создать достаточное количество моментов, что делает их задачу сложной.

Прогноз на матч

С учeтом домашнего преимущества «Хэкен» и текущей формы обеих команд, шведский клуб выглядит фаворитом. «Спартак Трнава» вряд ли сможет навязать борьбу на выезде, и «Хэкен» скорее всего подтвердит свою победу. Ожидаем, что «Хэкен» победит с минимальной разницей в счете или более уверенно.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Хэкен» выиграл 3 последних матча подряд и выглядит уверенно;
  • «Спартак Трнава» не побеждает в последних 4 играх и испытывает проблемы в атаке;
  • В первом матче «Хэкен» победил 1:0, играя на выезде.

Рекомендация: ставка на победу «Хэкен» с коэффициентом 1.70.

1.70
Победа «Хэкена»
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Спартак Тр Хэкен
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