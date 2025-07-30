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«Спартак Трнава» - «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56

30 июля 2025 20:00
Спартак Тр - Хибернианс
31 июл. 2025, четверг 18:30 | Лига конференций, 2 раунд
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1.56
Победа «Спартака» с форой -1.5
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31 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени состоится матч второго

квалификационного раунда Лиги Конференций. В Словакии «Спартак» из Трнавы встретится с «Хибернианс». Первый поединок на Мальте остался за «Спартаком» – 2:1.

«Спартак Трнава»

«Спартак Трнава» подходит к матчу в статусе фаворита. В прошлом сезоне словаки финишировали третьими в чемпионате Словакии, завоевав путeвку в еврокубки благодаря победе в национальном кубке (1:0 над «Ружомбероком»). Теперь команда из Трнавы хочет проявить себя на международной арене и подзаработать деньжат в бюджет клуба.

Последние три игры:

  • Спартак Трнава – Ружомберок 3:0
  • Хибернианс – Спартак Трнава 1:2
  • Хеккен – Спартак Трнава 2:2

«Хибернианс»

«Хибернианс», бронзовый призeр чемпионата Мальты, начал сезон с уверенной победы в первом раунде Лиги конференций над «Вадуцем» из Лихтенштейна. К «ответке» со «Спартаком» в Словакии не хватающая звезд с неба команда с солнечного острова подходит в статусе явного андердога.

Последние три игры:

  • Хибернианс – Спартак Трнава 1:2
  • Биркиркара – Хибернианс 1:2
  • Хамрун – Хибернианс 1:2

Очные встречи:

  • Хибернианс – Спартак Трнава 1:2
  • Спартак Трнава – Хибернианс 3:0
  • Спартак Трнава – Хибернианс 3:0

Прогноз на матч «Спартак Трнава» – «Хибернианс»

«Спартак Трнава» имеет все шансы доминировать в домашнем матче. Словаки будут стремиться к уверенной победе, чтобы избежать нервной концовки, а их опыт и поддержка трибун должны сыграть не последнюю роль. Поверим в успешное выступление хозяев, который должны проходить отстающего по уровню соперника.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1.5, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет – 2:0/3:1.

1.56
Победа «Спартака» с форой -1.5
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Хибернианс Спартак Тр
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