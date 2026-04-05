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Спартак Тр - Железьярне Подбрезова: обзор матча 05 апреля 2026

Спартак Тр
05.04.2026, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Железьярне Подбрезова
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Спартак Тр - Железьярне Подбрезова
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
Посещаемость:
3550
Новости команд
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Спартак Тр
Железьярне Подбрезова
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16 июля 2025, 12:17
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14 декабря 2018, 01:18
5
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
30 июля 2025, 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля 2025, 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
16 августа 2021, 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
14 декабря 2018, 01:18
5
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Последние матчи
Все
Спартак Тр
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Спартак Тр
0 : 1
26.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Спартак Тр
2 : 1
22.04.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Земплин Михаловце
1 : 2
25.04.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
18.04.2026
ДАК 1904
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