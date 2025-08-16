Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Татран - ДАК 1904
Татран - ДАК 1904: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Татран
16.08.2025, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 4 тур
- : -
Не начался
ДАК 1904
Матч
Таблица
Статистика матча Татран - ДАК 1904
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Татран Арена
Новости команд
Все
Татран
ДАК 1904
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
19 января 2022, 20:20
14
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
19 июля 2021, 15:39
2
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
21 мая 2021, 11:18
Словакия. Найк Лига
Все
Текущие
Будущие
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
16.08.2025
Комарно
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Ружомберок
- : -
16.08.2025
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Слован
- : -
16.08.2025
Скалица
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Татран
- : -
16.08.2025
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Тренчин
- : -
17.08.2025
Жилина
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
16.08.2025
Комарно
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Ружомберок
- : -
16.08.2025
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Слован
- : -
16.08.2025
Скалица
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Татран
- : -
16.08.2025
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Тренчин
- : -
17.08.2025
Жилина
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Спартак Тр
- : -
28.10.2025
Кошице
Словакия. Найк Лига, 5 тур
Кошице
- : -
23.08.2025
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 5 тур
Скалица
- : -
23.08.2025
Татран
Словакия. Найк Лига, 5 тур
Земплин Михаловце
- : -
23.08.2025
Слован
Последние матчи
Все
Татран
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.08.2025
Татран
Словакия. Найк Лига, 3 тур
ДАК 1904
2 : 0
09.08.2025
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Жилина
1 : 0
03.08.2025
Татран
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Татран
2 : 2
26.07.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 1 тур
ДАК 1904
1 : 1
26.07.2025
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.08.2025
Татран
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Жилина
1 : 0
03.08.2025
Татран
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Татран
2 : 2
26.07.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
ДАК 1904
2 : 0
09.08.2025
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 1 тур
ДАК 1904
1 : 1
26.07.2025
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, Финал за место в ЛК
ДАК 1904
3 : 2
23.05.2025
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, Conference League Play-offs - Semi-finals
ДАК 1904
2 : 1
20.05.2025
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 1
17.05.2025
ДАК 1904
Архив
