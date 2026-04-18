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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Комарно
Ружомберок - Комарно: обзор матча 18 апреля 2026
Ружомберок
18.04.2026, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Комарно
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Статистика матча Ружомберок - Комарно
2
1
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2
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Информация о матче
Стадион:
ВиОн
Посещаемость:
858
Новости команд
Все
Ружомберок
Комарно
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
1 февраля 2022, 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
20 января 2021, 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
19 января 2021, 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
3 августа 2017, 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
28 июля 2017, 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
1 февраля 2022, 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
20 января 2021, 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
19 января 2021, 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
3 августа 2017, 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
28 июля 2017, 00:01
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Последние матчи
Все
Ружомберок
Комарно
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Комарно
1 : 0
16.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Кошице
2 : 1
10.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Ружомберок
4 : 3
09.05.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Тренчин
1 : 2
03.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Скалица
1 : 0
16.05.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Ружомберок
4 : 3
09.05.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Ружомберок
1 : 1
02.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Кошице
3 : 1
25.04.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Ружомберок
2 : 1
18.04.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Комарно
1 : 0
16.05.2026
Татран
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Кошице
2 : 1
10.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Тренчин
1 : 2
03.05.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Комарно
0 : 2
25.04.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Ружомберок
2 : 1
18.04.2026
Комарно
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