Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд

Несколько клубов ведущих европейских чемпионатов – итальянский «Милан», английский «Эверон», французский «Марсель» и испанский «Атлетик» – уверенно прошли барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Своих соперников по очередному этапу отбора эти команды узнают 4 августа, когда состоится жеребьевка.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Атлетик (Испания) – Динамо (Румыния) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гарсия, 24; 2:0 – Гарсия, 29; 3:0 – Адурис, 86.

Первый матч: 1:1.

Милан (Италия) – Университатя (Румыния) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бонавентура, 9; 2:0 – Кутроне, 51.

Первый матч: 1:0.

Остенде (Бельгия) – Марсель (Франция) – 0:0

Первый матч: 2:4.

Ружомберок (Словакия) – Эвертон (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калверт-Льюин, 81.

Первый матч: 0:1.