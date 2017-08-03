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    Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд

    Несколько клубов ведущих европейских чемпионатов – итальянский «Милан», английский «Эверон», французский «Марсель» и испанский «Атлетик» – уверенно прошли барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Своих соперников по очередному этапу отбора эти команды узнают 4 августа, когда состоится жеребьевка.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

    Атлетик (Испания) – Динамо (Румыния) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 24; 2:0 – Гарсия, 29; 3:0 – Адурис, 86.

    Первый матч: 1:1.

    Милан (Италия) – Университатя (Румыния) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бонавентура, 9; 2:0 – Кутроне, 51.

    Первый матч: 1:0.

    Остенде (Бельгия) – Марсель (Франция) – 0:0

    Первый матч: 2:4.

    Ружомберок (Словакия) – Эвертон (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калверт-Льюин, 81.

    Первый матч: 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 23:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2017, 10:02

      А Ружомберок то крепок.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 августа 2017, 00:29

      Кому нужно,те и выиграли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 23:41

      Вот так надо играть для достижения РЕЗУЛЬТАТА!!!...
      С замиранием сердца теперь ждать жеребьёвки.... Для наших слабых и проходимых нет...

      4
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