Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд

Несколько клубов ведущих европейских чемпионатов – итальянский «Милан», английский «Эверон», французский «Марсель» и испанский «Атлетик» – уверенно прошли барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Своих соперников по очередному этапу отбора эти команды узнают 4 августа, когда состоится жеребьевка.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Атлетик (Испания) – Динамо (Румыния) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гарсия, 24; 2:0 – Гарсия, 29; 3:0 – Адурис, 86.
Первый матч: 1:1.
Милан (Италия) – Университатя (Румыния) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бонавентура, 9; 2:0 – Кутроне, 51.
Первый матч: 1:0.
Остенде (Бельгия) – Марсель (Франция) – 0:0
Первый матч: 2:4.
Ружомберок (Словакия) – Эвертон (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Калверт-Льюин, 81.
Первый матч: 0:1.