Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Слован
ДАК 1904 - Слован: обзор матча 04 апреля 2026
ДАК 1904
04.04.2026, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ДАК 1904 - Слован
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Посещаемость:
6230
Новости команд
Все
ДАК 1904
Слован
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
19 января 2022, 20:20
14
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
19 июля 2021, 15:39
2
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
21 мая 2021, 11:18
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
Больше новостей
Последние матчи
Все
ДАК 1904
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
ДАК 1904
3 : 1
25.04.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Спартак Тр
2 : 1
22.04.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Спартак Тр
0 : 1
26.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Жилина
0 : 1
18.04.2026
Слован
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: