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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Земплин Михаловце
ДАК 1904 - Земплин Михаловце: обзор матча 12 апреля 2026
ДАК 1904
12.04.2026, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Земплин Михаловце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ДАК 1904 - Земплин Михаловце
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Местный футбольный стадион
Посещаемость:
3819
Новости команд
Все
ДАК 1904
Земплин Михаловце
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
19 января 2022, 20:20
14
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
19 июля 2021, 15:39
2
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
21 мая 2021, 11:18
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
9 января 2023, 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
28 июля 2022, 23:54
1
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
19 января 2022, 20:20
14
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
19 июля 2021, 15:39
2
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
21 мая 2021, 11:18
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Последние матчи
Все
ДАК 1904
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
ДАК 1904
3 : 0
16.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
ДАК 1904
3 : 1
25.04.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Спартак Тр
2 : 1
22.04.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 1
09.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Земплин Михаловце
1 : 2
25.04.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Спартак Тр
3 : 0
18.04.2026
Земплин Михаловце
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