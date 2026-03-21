Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд

Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы

«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»

Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА

Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты

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