«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам стали известны соперники «Краснодара» и «Зенита».

«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания). Первый матч «быки» проведут на своем поле.

Соперником «Зенита» станет «Тренчин» (Словакия) или «Бней-Иегуда» (Израиль). Первая игра состоится на поле петербургской команды.

Остальные пары:

КСУ Крайова (Румыния) – «Милан» (Италия)

«Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия) / «Динамо» Брест (Беларусь)

«Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия) / «Бранн» (Норвегия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Млада Болеслав» (Чехия) – «Кайрат» (Казахстан) / «Скендербеу» (Албания)

«Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия)

«Динамо» Бухарест (Румыния) – «Атлетик» (Испания)

«Штурм» (Австрия) / «Младост» (Черногория) – «Фенербахче» (Турция)

«Аустрия» (Австрия) – «Прогрес» (Люксембург) / АЕЛ Лимассол (Кипр)

«Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан) / «Ягеллония» (Польша)

ПСВ (Голландия) – «Осиек (Хорватия) / «Люцерн» (Швейцария)

«Норчепинг» (Швеция) / «Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония) / ХИК (Финляндия).

Первые матчи третьего раунда Лиги Европы пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.