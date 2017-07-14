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  • «Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»

«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»

14 июля 2017, 14:12
23

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам стали известны соперники «Краснодара» и «Зенита».

«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания). Первый матч «быки» проведут на своем поле.

Соперником «Зенита» станет «Тренчин» (Словакия) или «Бней-Иегуда» (Израиль). Первая игра состоится на поле петербургской команды.

Остальные пары:

КСУ Крайова (Румыния) – «Милан» (Италия)

«Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия) / «Динамо» Брест (Беларусь)

«Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия) / «Бранн» (Норвегия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Млада Болеслав» (Чехия) – «Кайрат» (Казахстан) / «Скендербеу» (Албания)

«Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия)

«Динамо» Бухарест (Румыния) – «Атлетик» (Испания)

«Штурм» (Австрия) / «Младост» (Черногория) – «Фенербахче» (Турция)

«Аустрия» (Австрия) – «Прогрес» (Люксембург) / АЕЛ Лимассол (Кипр)

«Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан) / «Ягеллония» (Польша)

ПСВ (Голландия) – «Осиек (Хорватия) / «Люцерн» (Швейцария)

«Норчепинг» (Швеция) / «Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония) / ХИК (Финляндия).

Первые матчи третьего раунда Лиги Европы пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Зенит Слован Люнгбю Тренчин Бней-Иегуда Милан Эвертон Атлетик
Комментарии (23)
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Тоторо
1500031160
Хороший жребий. Главное, без недооценки... Удачи.
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Parham
1500031388
ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ ЛЮБОГО!!!
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den161
1500031482
Зенитовских соперников и не слыхал ранее
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Бугимен
1500032533
УДАЧИ НАШИМ КОМАНДАМ!
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Des79
1500037022
Главное не повторить прошлогодний провал Спартака!
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zlobny_zenitos
1500039938
Я бы посмотрел Зенит-Кайрат)))
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paracetamol
1500043451
Краснодару всё время вский отстой попадает.
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Михайловский Технарь
1500055867
Вполне проходимые соперники
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+50/-50
1500068375
Все проходные. Стыдно будет "засыпаться".
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TY13R
1500096401
надеюсь все вылетят сразу :D
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