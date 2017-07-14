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    «Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»

    Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам стали известны соперники «Краснодара» и «Зенита».

    «Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания). Первый матч «быки» проведут на своем поле.

    Соперником «Зенита» станет «Тренчин» (Словакия) или «Бней-Иегуда» (Израиль). Первая игра состоится на поле петербургской команды.

    Остальные пары:

    КСУ Крайова (Румыния) – «Милан» (Италия)

    «Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия) / «Динамо» Брест (Беларусь)

    «Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия) / «Бранн» (Норвегия)

    «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Млада Болеслав» (Чехия) – «Кайрат» (Казахстан) / «Скендербеу» (Албания)

    «Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия)

    «Динамо» Бухарест (Румыния) – «Атлетик» (Испания)

    «Штурм» (Австрия) / «Младост» (Черногория) – «Фенербахче» (Турция)

    «Аустрия» (Австрия) – «Прогрес» (Люксембург) / АЕЛ Лимассол (Кипр)

    «Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан) / «Ягеллония» (Польша)

    ПСВ (Голландия) – «Осиек (Хорватия) / «Люцерн» (Швейцария)

    «Норчепинг» (Швеция) / «Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония) / ХИК (Финляндия).

    Первые матчи третьего раунда Лиги Европы пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 14:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 июля 2017, 08:26

      надеюсь все вылетят сразу :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 июля 2017, 00:39

      Все проходные. Стыдно будет "засыпаться".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 14 июля 2017, 21:11

      Вполне проходимые соперники

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 17:44

      Краснодару всё время вский отстой попадает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 16:45

      Я бы посмотрел Зенит-Кайрат)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 > zlobny_zenitos 14 июля 2017, 17:03

      С Остенде тоже было б круто, Ломбертса бы встретили как надо)

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 14 июля 2017, 15:57

      Главное не повторить прошлогодний провал Спартака!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 15:37

      Без труда должны пройти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июля 2017, 14:42

      УДАЧИ НАШИМ КОМАНДАМ!

      3
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 14 июля 2017, 14:34

      Подкидываю пикантный вопросик Сергею Герасимцу на перспективу. Интересно, за кого он будет болеть в потенциальной паре "Зенит" - "Бней-Иегуда"?))))

      0
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      Рейтинг: +105

      westminster1 14 июля 2017, 14:25

      Изи

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