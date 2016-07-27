Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты

В поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» на домашней арене оказался сильнее «Монако». Отметим, что победу «желтым канарейкам» принес дубль экс-форварда «Спартака» Эммануеля Эменике. В составе монегасков голом отметился Радамель Фалькао, вернувшийся из аренды в «Челси». В других встречах «Тренчин» в родных стенах минимально уступил «Легии», а «Олимпиакос» и «Хапоэль» разошлись миром, так и не сумев поразить ворота друг друга.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Фенербахче (Турция) – Монако (Франция) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эменике, 39; 1:1 – Фалькао, 42; 2:1 – Эменике, 63.

Тренчин (Словакия) – Легия (Польша) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Николич, 70.

Олимпиакос (Греция) – Хапоэль (Израиль) – 0:0