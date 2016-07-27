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Фенербахче - Монако

27.07.2016, Среда, 21:30 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Фенербахче - Монако
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    Рейтинг: +45

    ск122 28 июля 2016, 20:03

    однако эменике хорош

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    Рейтинг: +31

    damon_2005 28 июля 2016, 11:30

    Зря Монако отдал ЦСКА - Траоре, он помог бы им

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    Рейтинг: +45

    ск122 27 июля 2016, 22:28

    фалькао да

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