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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Фенербахче
Монако - Фенербахче: обзор матча 03 августа 2016
Монако
03.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фенербахче
3'
В. Жермен
18'
Р. Фалькао (П)
65'
В. Жермен
54'
Э. Эменике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Фенербахче
Замена
К. Глик
️️️️
В. Жермен
90'
Желтая карточка
А. Раджи
84'
Замена
Б. Силва
️️️️
Т. Лемар
82'
ГОЛ! 3:1!
В. Жермен
65'
Желтая карточка
Д. Субашич
54'
54'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эменике
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
45'
36'
Замена
М. Топал
️️️️
С. Кьер
18'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Фенербахче
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
АП
9
Грегори ван дер Вил
ПП
9
Фернандао
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Монако
15
Камиль Глик
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
3-2-1-1-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
24
Раджи
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
18
Лемар
98
Жермен
9
Фалькао
1-1-3-1-2
1
Ташкыран
24
Кьер
33
Нойштедтер
9
ван дер Вил
11
Туфан
33
Али Калдырым
5
Соуза
10
Эменике
9
Фернандао
98
Жермен
15
Глик
15
Глик
98
Жермен
18
Лемар
20
Силва
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
24
Кьер
5
Топал
5
Топал
24
Кьер
Остались в запасе
Монако
Фенербахче
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
28
Рамазан Дживелек
ПВ
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Дживелек
ПВ
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Монако - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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