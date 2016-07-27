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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Монако
Фенербахче - Монако: обзор матча 27 июля 2016
Фенербахче
27.07.2016, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Монако
39'
Э. Эменике
61'
Э. Эменике
42'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Монако
86'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
В. Жермен
76'
Замена
Б. Силва
️️️️
Н. Дирар
66'
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 2:1!
Э. Эменике
61'
Желтая карточка
Фернандао
54'
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
39'
Желтая карточка
Соуза
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
АП
9
Грегори ван дер Вил
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Монако
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Монако
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
1-1-3-1-2
1
Ташкыран
24
Кьер
33
Нойштедтер
33
Али Калдырым
11
Туфан
9
ван дер Вил
5
Соуза
9
Фернандао
10
Эменике
3-2-1-1-2
24
Раджи
21
Жемерсон
23
Менди
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
18
Лемар
98
Жермен
9
Фалькао
8
Дирар
20
Силва
20
Силва
8
Дирар
98
Жермен
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
98
Жермен
Остались в запасе
Фенербахче
Монако
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Фенербахче - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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