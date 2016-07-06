Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты

В товарищеском матче «Ростов» разошелся миром с «Тренчином» со счетом 0:1. На гол Калу ростовчане ответили точным ударом Саида Эззатоллахи.
В других встречах «Терек» обыграл «Жальгирис», а «Урал» разгромил «Заврч».
Товарищеские матчи
Ростов (Россия) – Тренчин (Словакия) – 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Калу, 17; 1:1 – Эззатоллахи, 90.
Терек (Россия) – Жальгирис (Литва) – 2:1
Урал (Россия) – Заврч (Словения) – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Данцев, 12; 2:0 – Лунгу, 26; 3:0 – Ставпец, 44; 4:0 – Емельянов, 62; 5:0 – Гавтадзе, 85.
Источник: Бомбардир.ру