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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Тренчин
Кошице - Тренчин: обзор матча 07 марта 2026
Кошице
07.03.2026, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Тренчин
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Статистика матча Кошице - Тренчин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Посещаемость:
2692
Новости команд
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Кошице
Тренчин
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля 2025, 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 19:50
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
28 августа 2018, 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
14 июля 2017, 14:12
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«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля 2025, 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2 июня 2017, 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
6 сентября 2016, 14:05
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
28 августа 2018, 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
14 июля 2017, 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
6 января 2017, 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
27 июля 2016, 23:35
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Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
6 июля 2016, 20:57
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3 : 0
16.05.2026
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Кошице
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10.05.2026
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09.05.2026
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05.05.2026
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Словакия. Найк Лига, 8 тур
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1 : 2
03.05.2026
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Словакия. Найк Лига, 10 тур
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16.05.2026
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Словакия. Найк Лига, 9 тур
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10.05.2026
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05.05.2026
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