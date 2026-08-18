Матч плей-офф Лиги чемпионов между братиславским «Слованом» и словенским «Целе» пройдет 19 августа в Братиславе на Национальном стадионе. Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева одержали четыре победы подряд, забивают в девяти последних матчах и демонстрируют надежную защиту (0,40 пропущенного гола за игру), тогда как гости также выиграли три последних встречи и забивают в 11 матчах кряду. В личных встречах «Слован» имеет преимущество – одна победа и одна ничья в двух матчах, при этом домашний разгром со счетом 5-0 в 2024 году. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и надежную оборону, или гости, которые набрали ход и готовы дать бой фавориту?

Кто победит в матче

В пользу «Слована» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Словацкий клуб выиграл четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,60 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Слован» забивает в девяти последних матчах, а его защита выглядит практически неприступной. В квалификационных раундах братиславцы уверенно прошли «Мьелльбю» (2-0 и 2-1), а в чемпионате Словакии разгромили «Ружомберок» (5-0) и «Подбрезову» (3-0). В очных встречах с «Целе» у «Слована» также есть преимущество – победа 5-0 дома в 2024 году. Домашняя поддержка на Национальном стадионе станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Целе» подходит к матчу с хорошей формой – команда выиграла три последних матча, забивает в 11 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 0,80 гола. Словенский клуб уверенно прошел в квалификации «Арарат-Армению» (2-1 и 2-0), а в чемпионате Словении стартовал с победы над «Нафтой» (3-1). Однако в очных встречах с «Слованом» у «Целе» есть проблемы – они проиграли в Братиславе со счетом 0-5 и лишь сыграли вничью дома (1-1). Это может оказать психологическое давление на гостей. Кроме того, защита «Целе» уступает защите хозяев, и против мощной атаки «Слована» им будет непросто.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Слована». Хозяева имеют более надежную защиту, мощную атаку и успешную историю очных встреч, а также играют на своем поле. «Целе» способен забить, но его оборона уступает, а история противостояний складывается не в его пользу. Ожидается, что «Слован» добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Слован» имеет преимущество – одна победа и одна ничья в двух матчах, при этом домашний разгром 5-0 в 2024 году. Текущая форма «Слована» также лучше – четыре победы подряд, 0,40 пропущенного гола и 2,60 гола за игру, тогда как «Целе» уступает в защитных показателях. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Слован» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Слована» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 2,60 гола за игру, 0,40 пропущенных), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в защитных показателях и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Слован» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Слована» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Слованом» и «Целе» состоится 19 августа 2026 года в Братиславе на Национальном стадионе и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.