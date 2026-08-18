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«Слован» – «Целе»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

18 августа 2026 8:03
Слован - Целе
19 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Слована» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между братиславским «Слованом» и словенским «Целе» пройдет 19 августа в Братиславе на Национальном стадионе. Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева одержали четыре победы подряд, забивают в девяти последних матчах и демонстрируют надежную защиту (0,40 пропущенного гола за игру), тогда как гости также выиграли три последних встречи и забивают в 11 матчах кряду. В личных встречах «Слован» имеет преимущество – одна победа и одна ничья в двух матчах, при этом домашний разгром со счетом 5-0 в 2024 году. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и надежную оборону, или гости, которые набрали ход и готовы дать бой фавориту?

Кто победит в матче

В пользу «Слована» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Словацкий клуб выиграл четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,60 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Слован» забивает в девяти последних матчах, а его защита выглядит практически неприступной. В квалификационных раундах братиславцы уверенно прошли «Мьелльбю» (2-0 и 2-1), а в чемпионате Словакии разгромили «Ружомберок» (5-0) и «Подбрезову» (3-0). В очных встречах с «Целе» у «Слована» также есть преимущество – победа 5-0 дома в 2024 году. Домашняя поддержка на Национальном стадионе станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Целе» подходит к матчу с хорошей формой – команда выиграла три последних матча, забивает в 11 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 0,80 гола. Словенский клуб уверенно прошел в квалификации «Арарат-Армению» (2-1 и 2-0), а в чемпионате Словении стартовал с победы над «Нафтой» (3-1). Однако в очных встречах с «Слованом» у «Целе» есть проблемы – они проиграли в Братиславе со счетом 0-5 и лишь сыграли вничью дома (1-1). Это может оказать психологическое давление на гостей. Кроме того, защита «Целе» уступает защите хозяев, и против мощной атаки «Слована» им будет непросто.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Слована». Хозяева имеют более надежную защиту, мощную атаку и успешную историю очных встреч, а также играют на своем поле. «Целе» способен забить, но его оборона уступает, а история противостояний складывается не в его пользу. Ожидается, что «Слован» добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Слован» имеет преимущество – одна победа и одна ничья в двух матчах, при этом домашний разгром 5-0 в 2024 году. Текущая форма «Слована» также лучше – четыре победы подряд, 0,40 пропущенного гола и 2,60 гола за игру, тогда как «Целе» уступает в защитных показателях. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Слован» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
3
2.25
В среднем за матч
0.75
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
5 : 0
30.07.2024
Целе
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
5 : 0
30.07.2024
Целе
Лига чемпионов, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2024
Слован

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Слован
71
Доминик Такац
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
70
Кристиан Мартинес
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К) ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
21
Сулейман Камара
ПВ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
(К) ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
4
Дарко Хрка
ОП
13
Папа Даниэль
ОП
77
Matic Ivanšek
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
11
Милот Авдили
ПП
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Слован
1
Александар Попович
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
29
Алексей Марош
ЛВ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
14
Аласана Йираджанг
ЛФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Manasse Kianga
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
23
Жига Фрелих
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
91
Yaya Dukuly
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
3-1-3-1-2
71
Такац
57
Круз
15
Маркович
28
Блэкмен
70
Мартинес
20
Мустафич
11
Барсегян
12
Байрич
21
Камара
13
3
3-2-3-1-1
1
Лебан
2
Сирвис
19
6
Тутишкинас
4
Хрка
13
Даниэль
11
Авдили
8
Квесич
77
10
Сеслар
47
Кучис
20
Мустафич
88
88
20
Мустафич
13
14
Йираджанг
14
Йираджанг
13
11
Барсегян
99
Шпорар
99
Шпорар
11
Барсегян
21
Камара
19
19
21
Камара
8
Квесич
91
91
8
Квесич
2
Сирвис
20
20
2
Сирвис
13
Даниэль
27
27
13
Даниэль
77
7
Вербич
7
Вербич
77
17
17
Остались в запасе
Слован
Целе
29
Алексей Марош
ЛВ
1
Александар Попович
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
12
Luka Kolar
ВР
23
Жига Фрелих
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
29
Алексей Марош
ЛВ
1
Александар Попович
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
23
Жига Фрелих
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Витор Кампелуш
Слован
Точно не сыграют
Нино Марчелли
ЦП
Николай Кухаревич
ЦФ
Целе
Точно не сыграют
Łukasz Bejger
ЦФ
Jošt Pišek
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Слована» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 2,60 гола за игру, 0,40 пропущенных), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в защитных показателях и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Слован» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Слована» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Слованом» и «Целе» состоится 19 августа 2026 года в Братиславе на Национальном стадионе и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Слован» – «Целе»: смотреть онлайн

2.20
Победа «Слована» с форой (-1)
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Целе Слован
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