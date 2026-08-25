Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между словенским «Целе» и словацким «Слованом» пройдет 26 августа 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол». Первая игра в Братиславе завершилась ничьей 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Словении. Обе команды подходят к ответной встрече в отличной форме: хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, гости – в одиннадцати последних. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – «Целе», которое рассчитывает на поддержку родных трибун, или «Слован», уже побеждавший этого соперника в прошлом сезоне и имеющий более стабильную игру в последнее время?

Кто победит в матче

«Целе» постарается использовать преимущество своего поля и мощную атакующую серию, чтобы одержать победу в ответном матче. Словенский клуб не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних встреч, а его атака стабильна – она забивает в двенадцати последних матчах подряд. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола и пропускают всего 0,80, что говорит о сбалансированной игре. В квалификации «Целе» уже прошло «Арарат-Армению», а в первом матче с «Слованом» сумело уйти от поражения на выезде. Однако в личных встречах с братиславским клубом у «Целе» нет побед – две ничьи и одно поражение, причeм в прошлом сезоне они уступили со счeтом 0:5. Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в своих силах дают хозяевам шанс на успех.

«Слован» подходит к ответной игре с феноменальной формой: команда не проигрывает в одиннадцати последних матчах, забивает в каждом из них, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола при всего 0,60 пропущенных – лучшие показатели среди всех участников плей-офф. В первом матче братиславцы не позволили «Целе» победить на своeм поле и уже доказали, что способны забивать этому сопернику. В очных встречах «Слован» не уступает «Целе» в трeх последних матчах, а в прошлом сезоне разгромил словенцев со счeтом 5:0. Гости уверены в своих силах, имеют более надeжную оборону и мощную атаку, что делает их серьeзным претендентом на победу даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Целе», «Слован» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей атаке, более надeжной обороне и успешной истории очных встреч. Однако хозяева способны забить, а учитывая ничью в первом матче, обе команды будут осторожничать. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Слован» не проиграл ни разу: одна победа (5:0 в прошлом сезоне) и две ничьи, включая первую встречу этого плей-офф (1:1). Текущая форма обеих команд стабильна, но «Слован» имеет явное преимущество в атаке и защите, что делает его фаворитом. Однако домашняя поддержка «Целе» и их длительная голевая серия могут помочь им избежать поражения. Учитывая равенство сил в первой игре, повторная ничья выглядит наиболее логичным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. Обе команды находятся в отличной форме, редко проигрывают и имеют стабильную атаку. «Слован» сильнее статистически, но «Целе» играет дома и не уступает в последних матчах. Первая встреча показала, что соперники примерно равны, поэтому ответный матч с высокой вероятностью завершится мировым исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Целе» и «Слованом» состоится 26 августа 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.