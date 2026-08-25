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«Целе» – «Слован»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

25 августа 2026 10:44
Целе - Слован
26 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между словенским «Целе» и словацким «Слованом» пройдет 26 августа 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол». Первая игра в Братиславе завершилась ничьей 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Словении. Обе команды подходят к ответной встрече в отличной форме: хозяева не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, гости – в одиннадцати последних. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – «Целе», которое рассчитывает на поддержку родных трибун, или «Слован», уже побеждавший этого соперника в прошлом сезоне и имеющий более стабильную игру в последнее время?

Кто победит в матче

«Целе» постарается использовать преимущество своего поля и мощную атакующую серию, чтобы одержать победу в ответном матче. Словенский клуб не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних встреч, а его атака стабильна – она забивает в двенадцати последних матчах подряд. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола и пропускают всего 0,80, что говорит о сбалансированной игре. В квалификации «Целе» уже прошло «Арарат-Армению», а в первом матче с «Слованом» сумело уйти от поражения на выезде. Однако в личных встречах с братиславским клубом у «Целе» нет побед – две ничьи и одно поражение, причeм в прошлом сезоне они уступили со счeтом 0:5. Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в своих силах дают хозяевам шанс на успех.

«Слован» подходит к ответной игре с феноменальной формой: команда не проигрывает в одиннадцати последних матчах, забивает в каждом из них, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола при всего 0,60 пропущенных – лучшие показатели среди всех участников плей-офф. В первом матче братиславцы не позволили «Целе» победить на своeм поле и уже доказали, что способны забивать этому сопернику. В очных встречах «Слован» не уступает «Целе» в трeх последних матчах, а в прошлом сезоне разгромил словенцев со счeтом 5:0. Гости уверены в своих силах, имеют более надeжную оборону и мощную атаку, что делает их серьeзным претендентом на победу даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Целе», «Слован» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей атаке, более надeжной обороне и успешной истории очных встреч. Однако хозяева способны забить, а учитывая ничью в первом матче, обе команды будут осторожничать. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Слован» не проиграл ни разу: одна победа (5:0 в прошлом сезоне) и две ничьи, включая первую встречу этого плей-офф (1:1). Текущая форма обеих команд стабильна, но «Слован» имеет явное преимущество в атаке и защите, что делает его фаворитом. Однако домашняя поддержка «Целе» и их длительная голевая серия могут помочь им избежать поражения. Учитывая равенство сил в первой игре, повторная ничья выглядит наиболее логичным исходом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 2 (50%)
3
Забитых мячей
9
0.75
В среднем за матч
2.25
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
5 : 0
30.07.2024
Целе
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
5 : 0
30.07.2024
Целе
Лига чемпионов, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2024
Слован

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
(К) ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
4
Дарко Хрка
ОП
13
Папа Даниэль
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
11
Милот Авдили
ПП
91
Yaya Dukuly
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Слован
71
Доминик Такац
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
70
Кристиан Мартинес
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
21
Сулейман Камара
ПВ
3
Peter Pokorný
ЦФ
99
Андраж Шпорар
(К) ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Целе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
77
Matic Ivanšek
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
47
Армандас Кучис
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Слован
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
29
Алексей Марош
ЛВ
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
14
Аласана Йираджанг
ЛФ
19
Manasse Kianga
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лебан
6
Тутишкинас
19
2
Сирвис
4
Хрка
13
Даниэль
8
Квесич
11
Авдили
10
Сеслар
17
91
3-1-3-1-2
71
Такац
28
Блэкмен
15
Маркович
57
Круз
70
Мартинес
12
Байрич
5
11
Барсегян
21
Камара
99
Шпорар
3
4
Хрка
33
Кутрис
33
Кутрис
4
Хрка
2
Сирвис
20
20
2
Сирвис
91
77
77
91
13
Даниэль
7
Вербич
7
Вербич
13
Даниэль
21
Камара
29
Марош
29
Марош
21
Камара
28
Блэкмен
6
Виммер
6
Виммер
28
Блэкмен
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
20
Мустафич
20
Мустафич
77
Игнатенко
77
Игнатенко
99
Шпорар
13
13
99
Шпорар
Остались в запасе
Целе
Слован
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
14
Аласана Йираджанг
ЛФ
19
Manasse Kianga
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Попович
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
14
Аласана Йираджанг
ЛФ
19
Manasse Kianga
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Владимир Вайсс
Целе
Точно не сыграют
Łukasz Bejger
ЦФ
Jošt Pišek
ЦП
Слован
Точно не сыграют
Николай Кухаревич
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. Обе команды находятся в отличной форме, редко проигрывают и имеют стабильную атаку. «Слован» сильнее статистически, но «Целе» играет дома и не уступает в последних матчах. Первая встреча показала, что соперники примерно равны, поэтому ответный матч с высокой вероятностью завершится мировым исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Целе» и «Слованом» состоится 26 августа 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Целе» – «Слован»: смотреть онлайн.

3.10
Ничья
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Слован Целе
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