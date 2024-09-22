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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 22 сентября 2024
Райо Вальекано
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
35'
И. Палазон
49'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Серлот
Замена
С. Гвардиола
️️️️
И. Палазон
85'
Замена
И. Баллиу
️️️️
Х. де Фрутос
85'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Р. Нтека
73'
Замена
О. Валентин
️️️️
У. Лопес
65'
Замена
С. Камельо
️️️️
А. Эмбарба
65'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Галлахер
Пас отдал
А. Серлот
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
46'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Лино
45'
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
И. Палазон
Пас отдал
А. Рацу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
2
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
19
де Фрутос
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
8
Галлахер
28
Витсель
16
Лино
19
Альварес
9
Серлот
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
11
Нтека
23
Родригес
23
Родригес
11
Нтека
23
Эмбарба
10
Камельо
10
Камельо
23
Эмбарба
7
Палазон
14
Гвардиола
14
Гвардиола
7
Палазон
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Хименес
3
Аспиликуэта
9
Серлот
20
Симеоне
20
Симеоне
9
Серлот
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
7
Гризманн
16
Лино
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
1
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
12
Количество передач
517
432
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.56
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Вальекас
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