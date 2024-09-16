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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 16 сентября 2024
Райо Вальекано
16.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
50'
А. Мумин
66'
А. Рацу
90+5'
У. Лопес
27'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
ГОЛ! 3:1!
У. Лопес
Пас отдал
Ф. Лежен
90'
+5
Желтая карточка
У. Лопес
88'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
С. Камельо
87'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Гарсия
87'
84'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Сарагоса
Желтая карточка
А. Мумин
78'
76'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
76'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Х. Монкайола
ГОЛ! 2:1!
А. Рацу
Пас отдал
П. Чаваррия
66'
66'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
66'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
Замена
У. Лопес
️️️️
Ж. Гумбау
64'
Желтая карточка
С. Камельо
59'
Замена
И. Палазон
️️️️
А. Эмбарба
57'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
О. Трехо
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Мумин
Пас отдал
Ж. Гумбау
50'
42'
Желтая карточка
Х. Монкайола
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
19'
Желтая карточка
Б. Сарагоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К)
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
2
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
10
Камельо
3-1-2-3-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
9
Гарсия
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
18
Гарсия
23
Родригес
23
Родригес
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
23
Эмбарба
7
Палазон
7
Палазон
23
Эмбарба
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
7
Монкайола
7
Пенья
7
Пенья
7
Монкайола
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
3
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
483
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.32
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Вальекас
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