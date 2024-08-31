Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 31 августа 2024
Эспаньол
31.08.2024, суббота, 20:15
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
8'
К. Ромеро
90+6'
А. Велис
4'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Желтая карточка
А. Велис
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
А. Велис
Пас отдал
В. Чеддира
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Мумин
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
90'
+1
Желтая карточка
А. Агуадо
85'
82'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
М. Кумбула
81'
72'
Замена
П. Сисс
️️️️
А. Гарсия
72'
Замена
Р. Нтека
️️️️
У. Лопес
Замена
В. Чеддира
️️️️
Х. Пуадо
71'
Замена
А. Техеро
️️️️
Ж. Каррерас
65'
63'
Замена
И. Палазон
️️️️
Х. де Фрутос
62'
Замена
И. Баллиу
️️️️
С. Камельо
Замена
И. Кардона
️️️️
Б. Оливан
46'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Х. Грагера
46'
35'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Л. Эспино
ГОЛ! 1:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Ж. Каррерас
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
А. Эмбарба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
5
Оливан
20
Калеро
3
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-3-1
1
Карденас
2
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
23
Валентин
8
Лопес
23
Эмбарба
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
20
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
20
Калеро
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
5
Оливан
7
Кардона
7
Кардона
5
Оливан
7
Пуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Пуадо
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
10
Камельо
20
Баллиу
20
Баллиу
10
Камельо
18
Гарсия
6
Сисс
6
Сисс
18
Гарсия
8
Лопес
11
Нтека
11
Нтека
8
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
7
Палазон
19
де Фрутос
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
354
393
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.36
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Райо Вальекано
Ла Лига: шансы «Эспаньола» и «Хетафе» на победу в матче 14-го тура
09:48
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Ла Лига: шансы «Эспаньола» и «Хетафе» на победу в матче 14-го тура
09:48
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+