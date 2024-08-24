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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 24 августа 2024
Хетафе
24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
85'
Замена
П. Диас
️️️️
А. Эмбарба
82'
Желтая карточка
Л. Эспино
Замена
М. Арамбарри
️️️️
К. Перес
81'
Замена
П. Федерико
️️️️
К. Аленья
75'
72'
Замена
У. Лопес
️️️️
П. Сисс
72'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. Нтека
64'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Х. де Фрутос
64'
Замена
И. Палазон
️️️️
О. Трехо
54'
Желтая карточка
П. Сисс
Желтая карточка
К. Уче
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-3-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
15
Рико
21
Уче
20
Сола
6
Милья
10
Аленья
23
Перес
4-2-3-1
1
Карденас
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
23
Эмбарба
8
Трехо
11
Нтека
19
де Фрутос
23
Перес
8
Арамбарри
8
Арамбарри
23
Перес
10
Аленья
19
Федерико
19
Федерико
10
Аленья
23
Эмбарба
4
Диас
4
Диас
23
Эмбарба
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Гарсия
19
де Фрутос
8
Трехо
7
Палазон
7
Палазон
8
Трехо
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
1
2
Всего ударов по воротам
12
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
18
Офсайды
0
4
Количество передач
284
304
Точность передач %
60
65
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.25
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Посещаемость:
9529 из 17700 зрителей (53%)
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